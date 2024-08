Morre aos 93 anos o apresentador e empresário Silvio Santos

Hoje, o Brasil se despede de um dos maiores ícones da televisão. Silvio Santos, aos 93 anos, faleceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado desde o início do mês com um quadro de H1N1.

Conhecido como o “Homem do Baú”, Silvio Santos foi muito mais do que apenas um apresentador. Sua trajetória de sucesso começou nas ruas do Rio de Janeiro, onde vendia produtos e já demonstrava o carisma que o tornaria uma das figuras mais queridas do país. Fundador do SBT, ele transformou a emissora em uma das maiores redes de televisão do Brasil, sempre com uma programação popular e voltada para a família brasileira.

O “Programa Silvio Santos”, que esteve no ar por décadas, é um marco na história da TV brasileira, trazendo quadros icônicos e revelando inúmeros talentos. Seu estilo único de comandar o programa, sempre com um sorriso no rosto e interagindo diretamente com o público, cativou gerações de telespectadores.

Silvio Santos, cujo nome de batismo era Senor Abravanel, também foi um visionário no mundo dos negócios, criando um império que inclui, além do SBT, empresas em diversos setores, como o grupo Silvio Santos, que abrange desde empreendimentos na área financeira até o ramo de cosméticos.

Sua morte deixa uma lacuna imensa no cenário cultural e empresarial do Brasil. Silvio Santos deixa esposa, seis filhas e netos, além de um legado que será lembrado por gerações. O Brasil perde hoje um de seus maiores comunicadores e empreendedores, mas sua influência e seu exemplo continuarão a inspirar muitos por anos a fio.