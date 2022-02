Morre ator Isaac Bardavid, dublador de Wolverine

O ator e dublador Isaac Bardavid morreu nessa terça-feira (1º), aos 90 anos, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro

O ator e dublador Isaac Bardavid morreu nessa terça-feira (1º), aos 90 anos, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde deu entrada na última quinta-feira (27) para tratar um enfisema pulmonar. A informação foi confirmada pelo neto João Bardavid nas redes sociais. “90 anos, 11 meses e 19 dias. Se bem conheço o coroa, ele diria assim: ‘Toma tendência na vida, meu filho!’ É com essa frase que escrevo que nosso querido ator, dublador, escritor, esposo, pai, vô, bisavô e amigo, hoje, partiu para o plano espiritual”.

Para a família, as lembranças ficarão para sempre. “Isaac sempre fazia os outros sorrirem, sempre fazia piadas, sempre estava feliz. Ele já se perguntava há algum tempo porque ainda estava vivo pois, nessa pandemia, ele recebeu muitas notícias de amigos dubladores morrendo. Ele ficava cada vez mais triste e sem entender como pessoas jovens estavam indo tão antes dele”, escreveu o neto. “Isaac se foi, mas seus trabalhos ficarão aí. Sua voz é imortal enquanto vocês se lembrarem dele”, completou.

Em 2016, Bardavid lançou o livro Versos Adversos, que reúne poemas escritos nos últimos 69 anos. Faleceu antes de ver seu segundo livro pronto.

Voz característica

A voz característica de Isaac Bardavid ficou conhecida ao dublar personagens como Wolverine e Freddy Krueger, além de Esqueleto, do desenho He-Man. No dia 6 de março de 2017, chegou a conhecer pessoalmente o ator australiano Hugh Jackman, que encarnou o personagem Wolverine no cinema. Em mais de 50 anos de carreira como ator, atuou em diversas novelas, como Irmãos Coragem, Escrava Isaura, O Cravo e a Rosa, Além do Horizonte e, mais recentemente, na série Carcereiros.

Descendente de uma família judia turca, Bardavid nasceu no dia 13 de fevereiro de 1931 em Niterói. Era formado em direito, mas preferiu seguir a carreira de ator. Foi radioator da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, atuando na série Teatro de Mistério.