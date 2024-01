“Moscas podem causar perdas de até 40kg do peso vivo dos bovinos”, alerta médico-veterinário da Pearson Saúde Animal

A época das chuvas proporciona as melhores condições para a

pecuária, mas também é o momento perfeito para a multiplicação dos

ectoparasitas que assolam os rebanhos. “Os principais problemas que

acometem a pecuária, seja de leite ou corte, são oriundos da ação de

mosca-dos-chifres, bernes, bicheiras e, especialmente, carrapatos, pois

se proliferam com mais facilidade em ambientes expostos a temperaturas

elevada e de alta umidade”, afirma o médico-veterinário Thales

Vechiato, gerente de produtos para animais de produção da Pearson

Saúde Animal.

Estes parasitas, apesar de características biológicas distintas,

compartilham a dependência de condições ambientais específicas. No

auge do calor e da umidade, eles encontram terreno fértil para se

multiplicar. Além de causar desconforto, esses inimigos transmitem

doenças e causam irritação na pele, comprometendo a produção de

carne e leite.

Segundo dados da Embrapa de Gado de Corte, vacas que enfrentam 120

moscas ao mesmo tempo podem ter diminuição de até 5% na fertilidade.

“Caso o número de moscas salte para 300, observa-se redução de 100

gramas no ganho de peso diário dos bovinos”, informa Thales Vechiato.

“Em situações críticas, a existência de 500 moscas implica perda

anual de aproximadamente 2,5 litros de sangue. São 40 kg no peso vivo a

menos. No contexto da pecuária leiteira, a diminuição na produção

de leite pode chegar a 15%.”

A solução envolve a adoção de controle estratégico e integrado,

capaz de enfrentar todos os tipos de ectoparasitas que comprometem a

produtividade do rebanho. Esta tarefa demanda conhecimento técnico,

parasitológico e ambiental, bem como a escolha cuidadosa dos

medicamentos a ser utilizados no manejo sanitário.

O controle eficaz da ação de parasitas depende da utilização de

produtos eficazes para a saúde animal, especialmente aqueles que têm

ação carrapaticida, mosquicida, bernicida e vermicida de forma

concomitante. Entre os recomendados estão Proatac, da Pearson Saúde

Animal, que combina os princípios ativos fluazuron e abamectina e é

ideal para o controle estratégico do rebanho. Em situações de alta

infestação, a orientação é utilizar produtos contendo clorpirifós,

cipermetrina, butóxido de piperonila e geraniol, que são repelentes

altamente eficazes e estão na composição de Bovecto Pour On.

“Os pecuaristas têm à disposição um arsenal de soluções eficazes

para combater os parasitas e proteger os bovinos contra infestação. O

investimento em controle sanitário reverte-se em maior produtividade e

menor resultado econômico do negócio”, assinala o especialista da

Pearson.

Sobre a Pearson

A Pearson Saúde Animal, com mais de um século de experiência, adota o

conceito de saúde única, que reforça a visão de saúde animal e a

humana como codependentes. A empresa oferece um rico portfólio que

inclui a pioneira Creolina, referência em desinfecção de ambientes e

no controle de epidemias de saúde pública. Além disso, a Pearson

expandiu suas atividades para o mercado de animais de companhia em 2021,

com a aquisição de licenças do laboratório Labgard, e inaugurou o

Laboratório Gama em Itapevi (SP), considerado passo fundamental para se

colocar entre as 10 maiores empresas do ramo de saúde animal. Para mais

informações, visite o site https://pearsonsaudeanimal.com/ [2].