Mostra Cultural Afrofuturista de arte e cultura de 54 países africanos é atração no Museu da Cidade

Crédito: Firmino Piton

Exposição é opção a partir de sábado, 29 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h

A Mostra Cultural Afrofuturista que procura divulgar os 54 países africanos por meio das artes e culturas será atração a partir deste sábado, 30 de setembro, do Museu da Cidade, Casa de Vidro, dentro do Lago do Café, das 9h às 12 e das 14h às 17h. Programada para permanecer até 29 de outubro, os trabalhos são sob o olhar em perspectiva e nos parâmetros da África contemporânea. A entrada é gratuita e é necessário verificar agendamento no site do Museu (https://conheca.campinas.sp.gov.br/pois/1178).

A curadoria da Mostra é do professor Odair Marques da Silva, autor do Atlas GeoCultural da África, é uma realização da Editora Eiros do Brasil, com apoio cultural do Museu da Cidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e MIPID/Secretaria Municipal de Educação de Campinas.

O propósito está em apresentar o continente através de um acervo plural marcado por uma estética caracterizada por modalidade de artes manuais, pinturas, moda, esculturas, fotografias, vídeos de apresentações musicais e de danças. As instalações da mostra permitem conhecer ainda um continente culturalmente marcado pela pluralidade, e pela beleza estética africana.

O conceito afrofuturista surgiu em meados dos anos 90 no meio acadêmico dos EUA. Gênero artístico que transcende a linguagem estética ao mesclar as culturas tradicionais, ancestrais e contemporâneas combinado com elementos contemporâneos e de abordagem futurista.

Os princípios do afrofuturismo interagem com o afrofuturismo, versão promovida entre intelectuais africanos, com a sofisticação da vida moderna, urbana e tecnológica, estabelecidas principalmente nas belas capitais africanas, como demonstram os painéis fotográficos instalados nas salas de exposição da mostra. Estas proposições culturais promovem influências no cinema, moda, literaturas, arquitetura, artes plásticas, entre outras expressões das artes.

Serviço

Mostra Cultural Afrofuturista

Data: de 30 de setembro a 29 de outubro

Horário: 10h às 12h e das 14h às 17h

Local: Museu da Cidade – Casa de Vidro

Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado, 2145 – Parque Taquaral.

museudacidade@campinas.sp.gov.br