Mostra Japão em Jaguariúna: Um Festival de Cultura e Gastronomia Japonesa

De 19 a 21 de julho de 2024, Jaguariúna será palco de um evento cultural imperdível: a 21ª edição da Mostra Japão. Com entrada gratuita e um charme especial de inverno, o evento promete aquecer o paladar e encantar os visitantes com o melhor da gastronomia e cultura japonesa.

Gastronomia Oriental de Dar Água na Boca

Prepare-se para uma verdadeira viagem gastronômica! Entre as delícias oferecidas, você encontrará sobá, udon, yakissoba, tempurá, takoyaki e muitos outros pratos tradicionais da culinária japonesa. E para adoçar o evento, sobremesas irresistíveis como mochi e tayaki estarão à disposição.

Programação Imperdível

Além da rica gastronomia, a Mostra Japão trará diversas atrações culturais:

Taiko: As poderosas batidas dos tambores japoneses.

Produtos Orientais: Uma variedade de produtos autênticos do Japão.

Concurso Cosplay: Os fãs poderão se vestir como seus personagens favoritos.

Dança: Performances de danças tradicionais japonesas.

Shishimai: A tradicional dança do leão.

E muito mais!

Detalhes do Evento

Datas: 19 a 21 de julho de 2024

Local: Espaço Boulevard, Av. Jaguary, nº 600, Loteamento Prefeitura, Jaguariúna/SP

Horários:Sexta-feira (19/07) das 18h às 22h

Sábado e Domingo (20/07 e 21/07) das 11h às 22h

Entrada: Gratuita + 1kg de alimento não perecível

Um Evento para Toda a Família

Serão três dias repletos de festa, alegria e diversão, com atrações para todas as idades. Não perca a oportunidade de vivenciar uma imersão na cultura japonesa, desfrutar de pratos deliciosos e participar das diversas atividades oferecidas.

Marque na sua agenda e venha conferir a Mostra Japão em Jaguariúna!