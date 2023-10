Moto furtada em Mogi Mirim é recuperada pela PM de Mogi Guaçu durante patrulhamento noturno

Suspeito perde o controle da motocicleta e se mistura a populares antes de fugir

Na madrugada do dia 07 de outubro, por volta da 1 hora, a Polícia Militar de Mogi Guaçu recuperou uma motocicleta que havia sido furtada na cidade vizinha de Mogi Mirim. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina nas imediações da Av. Júlio Xavier da Silva.

A equipe de patrulhamento, composta por policiais militares, estava transitando pelas ruas da cidade quando avistou uma motocicleta CG Titan de cor preta. O veículo era conduzido por um indivíduo vestindo calça jeans e sem camisa. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou retornar pela mesma via, mas acabou perdendo o controle da motocicleta e caindo no chão. Ele se levantou rapidamente e fugiu em alta velocidade.

A Policia Militar iniciou a perseguição ao suspeito, que adentrou na Avenida Júlio Xavier da Silva e se misturou entre os populares que estavam no local.

Após uma minuciosa verificação, foi constatado que a motocicleta estava sem o emplacamento. Através de consulta realizada via Copom, utilizando o número do chassi e do motor, foi confirmado que se tratava de uma motocicleta produto de furto na cidade de Mogi Mirim. O Copom entrou em contato com a vítima, identificada como G. A. S., e solicitou que se deslocasse até o Plantão Policial de Mogi Guaçu. Lá, o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e lavrou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) relacionado à localização, apreensão e entrega do veículo, que foi prontamente devolvido à vítima ao término da ocorrência. A ação bem-sucedida da Polícia Militar demonstra mais uma vez o compromisso das autoridades em combater a criminalidade e restituir os bens roubados aos legítimos proprietários.