Moto roubada é recuperada pela Guarda Municipal em Pedreira

Uma motocicleta roubada por dois indivíduos na noite desta segunda-feira, dia 06, foi localizada pela Guarda Municipal de Pedreira. As equipes chegaram até a moto após uma denúncia anônima. A motocicleta foi localizada numa garagem na Fazenda São José do Camanducaia, na zona Rural da cidade.

No local, um suspeito foi detido, porém não soube explicar a procedência da motocicleta e desconhece quem deixou a moto em sua garagem.

Diante dos fatos a Guarda Municipal encaminhou o caso até a Delegacia de Polícia Civil do município. A ocorrência segue em andamento pelo Plantão Policial.

Fonte Jornal A Noticia