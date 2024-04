Motoboys de Mogi Mirim destroem casa após desentendimento com moradora

Mais de 50 entregadores envolvidos em incidente no bairro Nova Pop

No bairro de Nova Pop, em Mogi Mirim, uma controvérsia entre uma moradora e um entregador desencadeou um episódio de destruição, deixando uma residência em ruínas. O desentendimento, ocorrido durante uma entrega de refeição, levou a uma violenta reação por parte dos motoboys.

O caso, que teve como epicentro a tarde de hoje, dia 25, ganhou destaque nas redes sociais após áudios compartilhados revelarem detalhes chocantes do tumulto. Segundo relatos, a moradora se recusou a fornecer o código de acesso para a entrega e, em meio à discussão, teria lançado um tijolo contra o entregador, derrubando sua moto.

Mais de 50 motoboys, indignados com o ocorrido e apoiando o colega agredido, convergiram para o local e, em um ato de represália, vandalizaram a residência, deixando-a em completa destruição. Em um dos áudios que circulam nas redes sociais, o motoboy envolvido no incidente descreve o histórico de confrontos com a moradora, alegando que tal comportamento vem ocorrendo repetidamente.

As autoridades locais foram acionadas para conter a situação e estão investigando o ocorrido.

veja o vídeo aqui: