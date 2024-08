Motocicleta adulterada é apreendida em Cosmópolis

Na tarde de 15 de agosto, por volta das 13h, durante um patrulhamento de rotina em Cosmópolis, a Polícia Militar identificou uma motocicleta Honda CB 300 estacionada às margens da rodovia com a placa de identificação levantada, dificultando a verificação dos dados do veículo.

Os policiais se aproximaram para averiguar as informações da motocicleta, momento em que o proprietário, que estava nas proximidades, se identificou e apresentou o Certificado de Licenciamento Anual (CLA) do veículo. Durante a inspeção, a equipe notou que o número do chassi estava desalinhado e o miolo da chave de ignição não correspondia ao original de fábrica, indicando possíveis irregularidades.

Com apoio de uma viatura da cidade de Ribeirão Preto – SP, foi realizado contato com o proprietário registrado no documento do veículo. Após verificação, foi confirmado que a motocicleta pertencia ao indivíduo contatado, reforçando as suspeitas de adulteração.

Diante da situação, tanto o veículo quanto o proprietário foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cosmópolis. A motocicleta foi apreendida, e o proprietário foi qualificado como investigado pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.