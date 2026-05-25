Motociclista de 19 anos morre após ser atingido por linha com cerol em Campinas

Vítima sofreu ferimento extenso no pescoço; caso foi registrado no Jardim Santo Antônio e será investigado pela Polícia Civil

Um motociclista de 19 anos morreu na tarde deste domingo (24) após ser atingido no pescoço por uma linha com cerol no bairro Jardim Santo Antônio, em Campinas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas por volta das 17h, mas constataram o óbito no local. De acordo com a Prefeitura de Campinas, a vítima sofreu um ferimento extenso no pescoço.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, moradores relataram à polícia que a linha com cerol estaria enroscada em um poste e atingiu o jovem quando ele passava de moto. Ainda conforme o registro, não havia pessoas soltando pipa no local no momento do acidente.

A área passou por perícia, e a Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da morte. A Prefeitura informou que mantém campanhas e ações de educação e mobilização social para prevenção de acidentes com cerol.

Fonte: g1 Campinas e Região

Crédito da foto: Paulo Bernardino

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