Motociclista é vítima de violento assalto na Rodovia SP-340

Na noite de ontem, um motociclista foi brutalmente assaltado na Rodovia SP-340, nas proximidades do posto Rota 340. F. relatou às autoridades que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta escura, possivelmente do modelo XRE.

Segundo o depoimento da vítima, os assaltantes emparelharam suas motos, apontaram uma arma e anunciaram o roubo. Em seguida, derrubaram F. de sua motocicleta e subtraíram seus pertences pessoais, incluindo celular, cartão bancário, além de sua Honda.

Após o incidente, uma viatura em patrulhamento encontrou a vítima no pátio do posto Rota 340. Devido a fortes dores no ombro direito, F. foi socorrido pela ambulância da concessionária Renovias e encaminhado ao Hospital de Jaguariúna para atendimento médico.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos legais. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Jaguariúna, sob supervisão do delegado R, para investigação.

As autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos ou da motocicleta roubada seja comunicada imediatamente à polícia. A população é alertada para redobrar a atenção ao trafegar pela região, especialmente no período noturno.