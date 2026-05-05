Motociclista invade calçada, atinge jovem e deixa dois feridos em Cosmópolis

Acidente ocorreu no bairro Cidade Alta e mobilizou equipes de resgate na noite de domingo

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após ser atingida por uma motocicleta na noite de domingo, dia 3, no bairro Cidade Alta, em Cosmópolis.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o acidente aconteceu no cruzamento de vias da região, quando o motociclista teria invadido a área próxima à calçada e atingido a vítima.

A jovem apresentava suspeita de fratura no quadril e precisou ser sedada durante o atendimento. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

O condutor da motocicleta também ficou ferido e foi levado ao pronto-socorro em estado considerado grave, com sangramento nasal, hematomas no rosto e nível reduzido de consciência. Há informações de que ele pode ter sido agredido após o impacto.

Segundo relato de testemunhas, o motociclista trafegava em alta velocidade e avançou em direção a um grupo de pessoas. A vítima ainda teria conseguido afastar outra pessoa, evitando que mais alguém fosse atingido.

A motocicleta não foi localizada no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

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