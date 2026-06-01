Motociclista morre após queda na Rodovia dos Bandeirantes em Campinas

Pessoa que estava na garupa sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

Um motociclista morreu após cair na Rodovia dos Bandeirantes, SP-348, em Campinas, na madrugada deste domingo, dia 31.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, o motociclista perdeu o controle do veículo e tombou na rodovia. A morte foi constatada no local por volta das 2h50.

Uma pessoa que estava na garupa sofreu ferimentos graves e foi socorrida por uma ambulância ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

Por conta do acidente, o acostamento ficou interditado no trecho durante a madrugada. A liberação ocorreu por volta das 6h30, sem registro de congestionamento.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte e foto: Artesp

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