Motociclista morre em acidente na Rodovia SP-107 entre Holambra e Artur Nogueira

Na manhã desta segunda-feira (10), um grave acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta resultou na morte do motociclista na Rodovia SP-107 (Rodovia Aziz Lian), no trecho entre Holambra e Artur Nogueira.

De acordo com informações preliminares, a vítima seguia no sentido Holambra-Artur Nogueira quando um Fiat Palio, que trafegava no sentido contrário, tentou realizar uma conversão. Para evitar a colisão, o motociclista desviou para outra faixa, mas acabou sendo atingido por um segundo Fiat Palio, de cor cinza.

Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência e aguarda a chegada da perícia para investigar as circunstâncias do acidente.