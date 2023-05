Motorista de ônibus morre após veículo cair em ribanceira em Pedreira

Reportagem: Susi Baião

O motorista de um ônibus do transporte rural morreu no início da manhã desta segunda- feira (15), após o veículo em que trabalhava cair de uma ribanceira na Rodovia João Beira ( SP -95), em Pedreira. A vítima estava sozinha no coletivo, chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu .

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7h, próximo ao bairro Jardim Andrade.

Donizetti Aparecido Vigato de 64 anos, estava indo buscar funcionários em uma granja quando perdeu o controle do veículo.

As causas do acidente ainda serão investigadas .