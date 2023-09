Move: evento destaca segurança e eficiência operacional como benefícios da tecnologia para a logística e o agronegócio

A 2ª edição do ‘Move: Produtividade do Plantio ao Transporte’, evento promovido pela Trimble nesta quarta-feira (13), em São José do Rio Preto (SP), reuniu cerca de 80 empresários e parceiros do setor sucroenergético e logístico da região. O encontro discutiu os principais desafios e oportunidades do setor agro e da logística e destacou os benefícios alcançados com a tecnologia e inovação.

O evento teve início com uma mesa redonda que reuniu líderes do setor para compartilhar experiências e discutir os desafios na liderança de projetos no segmento sucroenergético.

A mesa denominada ‘Move Talk com as Usinas: Desafios para liderar projetos inovadores no segmento sucroenergético’, trouxe para o centro do debate como a transformação digital está impactando as operações das usinas e a necessidade de adaptar a cultura organizacional para abraçar as novas mudanças. “Diante de qualquer projeto, o primeiro desafio é sempre a cultura organizacional. Outro, é a conectividade no campo – apesar de já estarmos em tempos de transformação digital. Acredito que na hora que tivermos a condição ideal de conexão para trabalhar efetivamente, teremos uma nova transformação no campo”, pontuou Antônio José de Paula, gerente de TI da Tietê Agroindustrial e participante do Move Talk.

Como lidar com a Segurança em uma Operação que Nunca Dorme”, foi outro tema que levou especialistas a destacarem os desafios enfrentados por usinas que operam 24 horas por dia, ressaltando a importância da tecnologia na garantia da segurança dos trabalhadores e das operações. O papel da tecnologia embarcada em máquinas, a inteligência de dados e os desafios e tendências de conectividade no campo também mereceram destaque, abrindo espaço para discussões práticas em que foram abordadas soluções tecnológicas como o receptor de sinais NAV-900 e a tela de monitoramento GFX-1060, produtos de ponta da Trimble Agricultura.

De acordo com o diretor de vendas Latam da Trimble, José Carlos Bueno, não é à toa que outros países estão preocupados com o Brasil. “Somos uma potência agrícola e fazemos uso de muita tecnologia, o que tem garantido muita eficiência à campo e rentabilidade”, pontou.

Já o vice-presidente da Trimble no Brasil, Dalton Conselvan, destacou a importância da tecnologia na transformação do agronegócio. “É crucial que usinas e outras empresas estejam sempre atentas às oportunidades que a inovação oferece para se manterem competitivas e enfrentarem os desafios do setor. No campo, um dos grandes desafios é a eficiência, é o tempo gasto nas operações, fator que já conseguimos resolver. E na logística, a segurança do motorista é o primordial, ou seja, ao lidar com vidas, qualquer investimento realizado não tem preço, tem valor. A Trimble busca sempre entregar as melhores soluções para o cliente. E por isso, hoje, trouxemos nosso time de agro e de logística, mostrando que nos preocupamos em atender do campo à mesa do produtor, oferecendo produtividade e segurança para o agronegócio”.

Tecnologia e IA em ação

Durante o evento foram realizadas demonstrações com equipamentos para as áreas de segurança, eficiência e precisão. Em sessões especiais, soluções como a tela de monitoramento GFX-1060, o receptor NAV-900 e as câmeras com Inteligência Artificial (IA) que permitem identificar sonolência e distrações, foram demonstrados na prática. Clique nos links abaixo para ver o funcionamento.

GFX-1060

NAV-900

Sensor de fadiga

Além da demonstração das tecnologias e da abordagem de temas relevantes no setor agro e logístico, o evento também promoveu a troca de experiências entre empresas e produtores. Atitude que foi louvada por Mauro Picinato, diretor da Sertran Transportes. “Essa customização, essa relação com o cliente com troca de experiências e vivências é o principal diferencial que nos faz sempre optar pela Trimble”, finalizou.

Sobre a Trimble

Dedicada ao futuro do mundo, a Trimble é uma empresa de tecnologia que fornece soluções que permitem que nossos clientes trabalhem de novas maneiras para medir, construir, cultivar e movimentar mercadorias para uma melhor qualidade de vida. As principais tecnologias de posicionamento, modelagem, conectividade e análise de dados conectam os mundos digital e físico para melhorar a produtividade, qualidade, segurança, transparência e sustentabilidade. De produtos específicos e soluções de ciclo de vida empresarial a serviços de nuvem da indústria, a Trimble está transformando setores críticos, como construção, geoespacial, agricultura e transporte, para impulsionar um mundo de trabalho interconectado.