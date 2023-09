Mudança brusca de temperatura, poluição e uso intenso de aparelhos eletrônicos podem causar olho seco e irritação ocular

Chefe do Pronto Socorro do H.Olhos – Hospital de Olhos explica que a oscilação constante entre calor e frio pode se tornar uma armadilha para a saúde dos olhos

A exposição prolongada a altas temperaturas e baixa umidade do ar, aliada à mudança abrupta do clima, pode gerar um ambiente hostil para a superfície ocular, afetando não apenas o conforto visual, mas também a funcionalidade dos olhos. Outro fator que frequentemente passa despercebido também causa impacto negativo: ambientes internos com uso constante de ar-condicionado, principalmente em espaços corporativos. Esse cenário é particularmente notório nas cidades grandes, onde o clima é propício a flutuações climáticas.

Dr. Pedro Antonio Nogueira Filho, oftalmologista-chefe do Pronto Socorro do H.Olhos – Hospital de Olhos, explica que a baixa umidade do ar pode levar ao ressecamento das membranas oculares, tornando os olhos mais propensos a microrganismos, germes e até partículas poluentes.

Pessoas que usam lentes de contato devem redobrar a atenção. O motivo? “Ambientes internos com ar-condicionado e a subsequente transição para o calor externo podem levar a uma evaporação mais rápida do filme lacrimal, resultando em desconforto e ressecamento das lentes. Da mesma forma, ao entrar em locais aquecidos vindo de áreas frias, as lentes podem embaçar momentaneamente, causando incômodo, coceira e irritação”, explica Nogueira Filho.

Para amenizar os problemas, o especialista alerta que os usuários de lentes de contato devem adotar precauções específicas em face das variações climáticas, como hidratação constante, respeito ao tempo de uso e limpeza adequada. Além disso, ao entrar ou sair de locais climatizados, pisque os olhos algumas vezes para ajudar na lubrificação.

Mas quem não usa lentes de contatos também deve ficar atento, já que há chances do surgimento de olho seco, um problema que afeta muitas pessoas, especialmente aquelas que passam longas horas em frente a telas.

Os sintomas mais comuns da síndrome do olho seco são: ardência, lacrimejamento, secura, olhos vermelhos, sensação de areia nos olhos e visão borrada no final do dia. Nos casos mais graves, a doença pode provocar desde dor e dificuldade de abrir os olhos em ambientes com muita luz (fotofobia), até uma baixa significativa da visão.

Prevenção

Assim como o nosso organismo precisa de água para manter a hidratação correta, os olhos têm a mesma necessidade: hidratar os olhos regularmente é uma maneira de prevenir os sintomas de olho seco, especialmente nos meses mais secos do ano. Fora isso, reduzir o tempo de uso de celulares, tablets e computadores e fazer intervalos regulares durante o uso destas tecnologias também pode prevenir o surgimento dos sintomas do olho seco. A prevenção também é muito importante e deve incluir check-up anual com oftalmologista, para acompanhar a saúde dos olhos.

