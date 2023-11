Mudança de cenário no Amadorzão: Partidas exclusivas do Campo do Fundão para o Clube Fazenda Ribeirão

O Campeonato de Futebol Amador de Holambra viveu uma reviravolta inesperada neste sábado, com a transferência de duas partidas programadas originalmente para o Campo do Fundão para o prestigiado Clube Fazenda Ribeirão. O motivo da mudança foram os estragos causados ​​pelas intensas chuvas que atingiram a região na última sexta-feira.

As equipas envolvidas, Galunático e Galáticos, preparam-se para o confronto que ocorrerá às 14h15 no novo local. Esta será seguida pela emocionante partida entre Bar Sem Lona e Imigrantes, marcada para as 16h. O Clube Fazenda Ribeirão, conhecido por suas instalações de alta qualidade, torna-se assim o palco para as disputas deste fim de semana.

A decisão de transferir as partidas para o Clube Fazenda Ribeirão foi tomada pela organização do torneio em conjunto com os tempos participantes, garantindo a segurança e a integridade dos jogadores e proporcionando aos torcedores uma experiência de qualidade, mesmo diante das adversidades climáticas.

Acompanhe de perto as emoções do Campeonato de Futebol Amador de Holambra no Clube Fazenda Ribeirão e torça pelos seus times favoritos. O esporte amador local continua a encantar a comunidade, superando desafios e proporcionando momentos inesquecíveis para todos os envolvidos.