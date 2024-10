Mulher é encontrada sem vida em ônibus durante serviço em Mogi Mirim

Na tarde da última segunda-feira (7), Luciana Fonseca da Silva, de 50 anos, foi encontrada morta dentro de um ônibus da empresa By Bus Transporte, onde trabalhava como funcionária de limpeza. O incidente ocorreu enquanto Luciana realizava a higienização do interior de um dos veículos da frota.

Segundo informações, um colega de trabalho foi quem a encontrou caída no chão do ônibus e imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, a equipe médica constatou o óbito no local. De acordo com o laudo preliminar, não foram observados sinais de violência, e o caso foi registrado como morte suspeita.

O marido da vítima informou que Luciana sofria de hipertensão e fazia uso regular de medicamentos para controlar a pressão arterial. Diante dessas informações, as autoridades suspeitam de um possível mal súbito, mas o caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Mogi Mirim, que busca esclarecer as circunstâncias da morte.

As investigações continuam, e o laudo oficial deverá trazer mais detalhes sobre o ocorrido.