Mulher é presa suspeita de furtar uma joia em um comércio da cidade

Uma mulher foi presa pela Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse acusada de furtar uma joia em um comércio da cidade. O furto aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, dia 16, no centro da cidade.

De acordo com as informações, a Polícia Municipal foi solicitada a comparecer no local dos fatos, onde a suspeita havia subtraído uma corrente de prata no valor de R$ 205,00. Ao chegarem no local a suspeita havia retornado e negava a autoria do furto.

Em diligência pelas proximidades do local os policiais municipais Xisto e Marilene localizaram a joia subtraída. Verificando as câmeras de segurança do local foi constatada a veracidade do fato. “Diante disso demos voz de prisão à suspeita e a conduzimos à Delegacia de Polícia local onde, o Delegado de Plantão ratificou a voz de prisão e estipulou fiança no valor de um salário mínimo”, afirmaram os policiais.