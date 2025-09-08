Mulher morre em colisão entre van e carreta na SP-340

Acidente deixou outras cinco pessoas feridas; van transportava 18 passageiros

Uma mulher de 38 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van e uma carreta, na noite deste domingo (7), na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim. A colisão ocorreu por volta das 19h, no km 159 da pista sul, sentido capital.

Segundo informações da Renovias, concessionária responsável pela via, a van transportava 18 pessoas. A vítima fatal era moradora de São Paulo e morreu ainda no local. Uma pessoa ficou em estado grave, três tiveram ferimentos leves e 13 saíram ilesas. O motorista da carreta, único ocupante do veículo, sofreu apenas escoriações leves.

De acordo com a apuração inicial, a van havia sinalizado que iria parar no acostamento quando foi atingida na traseira pela carreta. Com o impacto, a van foi arremessada para o canteiro central e a carreta parou no gramado lateral. Não houve impacto no tráfego da rodovia.

As equipes da Renovias, do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária prestaram atendimento no local.

Fotos Artesp