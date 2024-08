Mumuzinho disponibiliza Vol.1 do maior projeto de sua carreira DVD “Conectado”

Álbum com 7 faixas, primeiro volume do novo projeto chega às plataformas dia 15 de agosto

Vem aí, Conectado! Considerado o maior projeto de sua carreira, Mumuzinho lança, no dia 15 de agosto, às 21h, a primeira parte do mais novo projeto ao vivo do artista, “Conectado”. O DVD foi gravado em São Paulo em julho, em um show com ingressos esgotados. O primeiro álbum inclui 7 faixas e traz músicas inéditas e parcerias especiais de Péricles, Milthinho e Rodriguinho.

No dia seguinte ao lançamento no streaming, o cantor disponibiliza em seu canal do Youtube, às 11h, o videoclipe de “A Três”, primeira faixa de trabalho deste projeto.

“Conectado” promove uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba e do pagode, além de reedições de sucessos aclamados pelo público. Ao todo, o DVD conta com 30 faixas, incluindo 25 inéditas, e as participações de Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, Mc IG, Michele Andrade e Felipe & Rodrigo, além das citadas.

Sob a direção artística e de vídeo da conceituada produtora TS Music, o show trouxe uma estrutura grandiosa digna de uma estrela da música, e uma experiência visual única inspirada na Broadway, com tecnologia de ponta.

Indicado ao Latin GRAMMY®️, Mumuzinho é um dos nomes mais respeitados e amados do samba e pagode no Brasil. Com uma carreira que abrange mais de 15 anos, ele continua a inovar e encantar o público com sua voz poderosa, carisma e talento musical. “Conectado” é mais uma prova de sua habilidade em se reinventar e se conectar com seus fãs de maneira profunda e emocionante.

Faixas do EP.1 do “Conectado”:

Black Love

A Três

Nem Aí (Feat Rodriguinho)

Pecado

Inconformado (Feat Péricles)

2022 (Feat Milthinho)

Eu tô feliz