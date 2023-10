Mumuzinho participará de especial de fim de ano de Roberto Carlos

Ícone do samba brasileiro cantará ao lado do Rei em programa da Globo

Mumuzinho, um dos principais representantes do samba brasileiro, será um dos convidados do especial de fim de ano de Roberto Carlos e cantará pela primeira vez ao lado do Rei na Globo!

O cantor, com mais de 11 milhões de fãs nas redes sociais e quase 1 bilhão de visualizações no YouTube, foi anunciado pela apresentadora Ana Maria Braga, durante o programa Mais Você desta segunda-feira (30), como uma das atrações do tradicional programa exibido na semana do Natal.

As canções do Rei e o ritmo mais brasileiro da nossa música se unirão de forma inédita e surpreendente no especial de fim de ano. Faltam menos de dois meses para o público conferir Mumuzinho e Roberto Carlos juntos!

Além de cantar com o Rei, Mumuzinho tem mais motivos para comemorar. O cantor é um dos indicados ao Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode pelo megaprojeto Resenha do Mumu!

Mumuzinho coleciona importantes passagens na Globo. Foi revelado na TV por Regina Casé no programa Esquenta!; reviveu Mussum em uma releitura de Os Trapalhões; conquistou o Show dos Famosos, do Domingão do Faustão; foi jurado dos realities The Voice + e The Voice Kids; apresentou o SóTocaTop Verão; e estreou como ator de novela como o malandro Joca, de Todas as Flores.

Presente nas principais plataformas de streaming com mais de 7 milhões de ouvintes, Mumuzinho é um artista que sempre inova e surpreende. Referência no mundo do samba, ele percorre o país com seus shows e é presença confirmada nas melhores rodas, tocando nas rádios e participando de vários projetos. E vem muito mais por aí!