Mumuzinho se apresenta no Shopping Parque das Bandeiras no dia 20 de julho na primeira edição do BAN Festival

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50

O Parque das Bandeiras realiza a primeira edição do BAN Festival, um festival de música que acontecerá em uma área exclusiva do shopping para receber grandes nomes da música brasileira. A primeira atração será o cantor Mumuzinho, em um show no dia 20 de julho, com a abertura dos portões às 16h. Os ingressos estão à venda pelo site ingresse.com ou nas unidades do Boteco Vidottinho. Os preços variam entre R$ 50 a R$ 220, dependendo da área escolhida e do lote à disposição.

Além do show de um dos maiores nomes do pagode nacional, a edição contará com as apresentações dos grupos Samba de Cosme e Zero19, a partir das 17h.

A edição do Mumuzinho é uma parceria entre o Parque das Bandeiras e Vidotti Eventos, que montarão um palco exclusivamente para o show no estacionamento da entrada F. Serão três áreas para o cliente escolher como gostaria de vivenciar essa noite mágica e repleta de música: pista, área vip ou open bar. O ingresso para cada setor não dá acesso a outras áreas do evento.

A área vip terá visão privilegiada, em frente ao palco, com banheiros e bares exclusivos para atender o público que escolher aproveitar por ali. No open bar será servido cerveja, água e refrigerante. No lote atual, o ingresso para esse setor custa a partir de R$ 220. Já a área vip, localizada em frente ao palco, terá acesso por R$ 70 e também contará com bares e banheiros exclusivos. Para a pista o ingresso sai a R$ 50.

Rodrigo Cenatti, gerente de marketing do Shopping Parque das Bandeiras comenta sobre o BAN Festival. “Estamos entusiasmados com o projeto BAN Festival, que visa trazer a magia da música ao vivo para o nosso shopping. Acreditamos que a música é uma forma de arte que tem o poder de unir as pessoas, e nossos shows proporcionarão experiências inesquecíveis para os fãs e artistas. Com uma programação diversificada e talentos incríveis, estamos ansiosos para criar memórias felizes e especiais.”

Quem preferir buscar o ingresso físico, as unidades do Boteco Vidottinho no Parque das Bandeiras e no Cambuí – R. Dr. Emílio Ribas, 887 – venderão sem a cobrança da taxa. Os portões estão previstos para abrirem às 16h.

Para o melhor conforto dos clientes, e evitando a fila ao final do show, o estacionamento poderá ser pago antecipadamente com desconto de 10% pelo aplicativo do Shopping Parque das Bandeiras e dará direto a uma permanência de 12 horas no empreendimento.

Serviço:

BAN Festival: Edição Mumuzinho

Local: Shopping Parque das Bandeiras

Data: 20 de julho de 2024

Horário: a partir das 16h

Venda de ingressos: ingresse.com (será cobrada uma taxa de conveniência) ou nas unidades do Boteco Vidottinho no Parque das Bandeiras ou no Cambuí – R. Dr. Emílio Ribas, 88.

Proibida a entrada de menores de 18 anos.

Shopping Parque das Bandeiras

O Shopping Parque das Bandeiras oferece uma experiência única aos seus clientes com o seu espaço aconchegante e charmoso. Com mais de 200 opções de lojas e 30 de alimentação, o Bandeiras reúne o melhor do entretenimento e lazer, além de 06 salas de cinema com uma das maiores telas da cidade, que exibem a cada semana os melhores filmes em cartaz.

Com 42 mil m² de espaços para lojas, distribuídos em um terreno de mais de 340 mil m², e localizado em um ponto estratégico da cidade de Campinas, ele movimenta a região por meio dos seus serviços atrativos e variedades de eventos gratuitos. Em 2021, o empreendimento inaugurou o Quintal do Ban, área ao ar livre com gastronomia local, entretenimento, murais instagramáveis, Pet Park e Play Kids. Tudo para receber toda a família com uma experiência inesquecível.

Sobre a Ancar Ivanhoe

Ancar Ivanhoe, com 50 anos de atuação no mercado, é a maior empresa de capital privado em shopping center do país. Pioneira no setor, começou sua trajetória na década de 70, quando ingressou na indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo shopping construído no Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006, associou-se à canadense Ivanhoe Cambridge, líder global de serviços imobiliários, e continua em constante expansão. Após 10 anos dessa parceria de sucesso, a Ancar Ivanhoe tornou-se uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shopping center do Brasil, presente nas cinco regiões do país, com 24 empreendimentos em seu portfólio, entre shoppings em operação e em desenvolvimento. Para mais informações, acesse www.ancarivanhoe.com.br.