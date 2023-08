Município de Holambra Celebra o Folclore Brasileiro com Apresentações Especiais nas Escolas Municipais

Da Redação

Foto Divulgação

Holambra, conhecida como a “Cidade das Flores”, é um lugar que abraça suas raízes culturais com entusiasmo. E durante o mês de agosto, essa cidade encantadora se envolve em uma celebração especial que destaca as ricas tradições do folclore brasileiro.

No dia 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore Brasileiro. Essa data foi escolhida para homenagear o pesquisador e escritor Mário de Andrade, que nasceu nesse dia e desempenhou um papel fundamental na preservação e valorização do folclore brasileiro. Em Holambra, essa celebração não passa despercebida, especialmente nas escolas municipais, que desempenham um papel essencial na promoção da cultura e na educação das crianças.

Durante todo o mês de agosto, as escolas municipais de Holambra se dedicam a uma programação especial dedicada ao folclore brasileiro. Essa programação abrange uma variedade de atividades que visam resgatar as tradições da cultura popular do Brasil, promovendo o conhecimento e o apreço pelas riquezas folclóricas do país.

O folclore brasileiro está repleto de brincadeiras tradicionais que fomentam a interação e o aprendizado das crianças de forma lúdica. Durante o mês do folclore, as escolas organizam atividades recreativas que envolvem jogos e brincadeiras típicas, como o “Pique-esconde”, “Queimada”, “Ciranda” e muitas outras

A celebração do folclore brasileiro nas escolas municipais de Holambra não apenas enriquece a vida dos estudantes, mas também contribui para fortalecer o senso de identidade cultural e orgulho brasileiro. Conhecer e valorizar as tradições culturais do país é essencial para a formação de cidadãos conscientes e culturalmente enriquecidos.

Em resumo, o mês do folclore brasileiro em Holambra é um período emocionante que une educação, cultura e diversão. Ele oferece às crianças a oportunidade de se conectar com suas raízes culturais, ao mesmo tempo em que celebra a riqueza do folclore brasileiro. É uma celebração que une gerações, promove o conhecimento e contribui para o fortalecimento da identidade cultural da cidade.