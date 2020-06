MUNICÍPIO PRORROGA DECRETO QUE SUSPENDE ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTOS NÃO ESSENCIAIS

O COE (Comitê de Operações Emergenciais) criado para discutir ações voltadas contra a Covid-19, com representantes da Secretaria de Saúde e de outras pastas da Prefeitura, decidiu prorrogar por mais uma semana o decreto que suspende as atividades dos estabelecimentos tidos como não essenciais constantes na fase 2 do Plano São Paulo.

A reunião ocorreu na tarde de segunda-feira (29), com a presença de representantes da Associação Comercial e Industrial e dos shoppings. Com isso, comércio em geral, shoppings center, imobiliárias, concessionárias de veículos e escritórios deverão permanecer fechados de 1º a 7 de julho, por conta do aumento da procura de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e da grande quantidade de casos positivos notificados nos últimos dias. Um novo decreto será publicado pela Prefeitura nesta terça-feira, 30.