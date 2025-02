Município realiza Dia D de Combate à Dengue neste sábado

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse promoverá no próximo sábado, dia 22 de fevereiro, um grande mutirão de combate à dengue. A ação faz parte do Dia D, uma iniciativa da EPTV Campinas, e conta com a parceria de diversas igrejas do município. O ponto de concentração será às 8h em frente à sede da Vigilância Sanitária.

A mobilização tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra a dengue, eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Apesar de Santo Antônio de Posse registrar um número reduzido de casos em comparação a outras cidades da Região Metropolitana de Campinas, o esforço conjunto visa manter a cidade protegida e incentivar que outras localidades adotem medidas semelhantes.

A Prefeitura reforça que a participação da comunidade é essencial para o sucesso da ação. Além do mutirão, os moradores são incentivados a revisar seus quintais e eliminar recipientes que possam acumular água parada, principal fator para a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

“A dengue é uma preocupação constante e a prevenção ainda é a melhor forma de evitar surtos da doença. Contamos com o engajamento de todos para manter nossa cidade segura”, destacou o Secretário Municipal de Saúde, Paulo José Rodrigues de Souza.

O Dia D de Combate à Dengue será uma oportunidade para que a população receba orientações sobre cuidados preventivos e contribua para um ambiente mais saudável. Todos podem participar e ajudar a disseminar a importância dessa iniciativa.