Município recebe R$ 1,44 milhão do Estado para ativação de mais dez leitos de UTI

A Secretaria Municipal de Saúde ativará na próxima semana dez novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no setor da Covid-19 no Hospital Municipal utilizando os respiradores que chegaram ao município nos últimos dias. Até que eles sejam credenciados de maneira definitiva pelo Ministério da Saúde, o Governo do Estado de São Paulo irá enviar uma verba para apoio de custeio temporário no valor total de R$ 1.440.000,00.

Conforme explicaram a Secretária de Saúde Cristina Moreira e o responsável pelo setor financeiro da secretaria, Wagner Lourenço, a viabilização desse recurso se deu através do deputado José Antônio Barros Munhoz, que fez gestão junto ao Estado. “Esse valor irá custear nossos gastos com recursos humanos, insumos e medicamentos desses novos leitos. Caso essa verba não fosse disponibilizada, esse dinheiro teria que sair dos cofres municipais”, afirmou Cristina.

O Prefeito José Natalino Paganini exaltou a importância do recurso para o enfrentamento da pandemia. “Nós agradecemos ao deputado Barros Munhoz por ter conseguido viabilizar mais essa verba para Itapira. Com a pandemia crescendo no interior e, consequentemente, em nossa cidade, a ativação desses leitos nos permite ofertar um atendimento ainda melhor à nossa população”, afirmou.

As equipes de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que serão responsáveis pelo atendimento desses novos leitos já estão sendo montadas. Com essa ativação, Itapira passará a contar com 18 leitos de UTI em funcionamento exclusivos para atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados com o novo coronavírus.