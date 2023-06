Museu da Imagem e do Som expõe obras que mostram a metaformose da cidade Mostra “Alomorfia: Signos do Imaginário Urbano” revela os processos de transformação dentro dos espaços locais

Exposição conta com 18 obras dispostas em formatos variados, de 30 centímetros a 2 metros

O Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas sedia até o dia 29 de junho a exposição “Alomorfia: Signos do Imaginário Urbano” que, como o próprio nome sugere, mostra os processos de transformação e metamorfose dentro dos espaços da cidade. A mostra é fruto do trabalho de três artistas visuais contemporâneos: Luma Nogueira Boschini, Bárbara Cândido e Encor.

A exposição fica aberta para visitação até o dia 29 de junho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados ,das 10h às 13h. A entrada é gratuita.

São 18 obras dispostas em formatos variados, de 30 centímetros a 2 metros. Cada um dos três artistas produziu seis peças, que carregam consigo sua abordagem e traço singular, mas sempre compartilhando os elementos comuns que dão o tom ao conjunto, tais como a presença de cores vibrantes e formas abstratas.

Serviço:

Evento: Exposição “Alomorfia: Signos do Imaginário Urbano”,

Data: até 29/06

Horário: das 10h às 18h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 13h (sábados)

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS) Campinas

Endereço: Rua Regente Feijó, 859 – Centro.