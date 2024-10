Museu de Amparo terá painel “A Imigração Italiana” e receberá obras de Guido Totoli

A Prefeitura da Estância de Amparo convida para a inauguração do painel “A Imigração Italiana”, com obras do renomado artista Guido Totoli. O evento ocorrerá no dia 11 de outubro de 2024, às 19h, no Museu Municipal Bernardino de Campos, localizado na Rua Luís Leite, 7, no Centro de Amparo – SP.

O painel é uma celebração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil e representa uma rica colaboração entre o Museu Histórico de Amparo e a Secretaria da Cultura de São Paulo. Composto por azulejos artesanais pintados à mão, a obra de Totoli retrata de forma vibrante a jornada dos imigrantes, desde sua chegada por navio em 1874 até as diversas contribuições que fizeram nas áreas de lavoura, indústrias, artes, música, teatro, ópera e literatura ao longo dos anos.

O evento contará com uma apresentação musical da Escola das Artes, enriquecendo ainda mais a celebração da cultura italiana.

Sobre o Artista

Guido Totoli, nascido em 1937 na província de Salerno, Itália, é um artista multifacetado: pintor, escultor e ceramista. Após se mudar para o Brasil em 1958, Totoli mergulhou na cena artística local, colaborando com grandes nomes e participando de diversas exposições. Sua trajetória inclui prêmios significativos e obras que fazem parte de importantes coleções nacionais e internacionais, destacando-se pelo seu envolvimento com a cultura italiana no Brasil.

Serviço:

Data: 11 de outubro de 2024

Horário: 19h

Local: Museu Municipal Bernardino de Campos

Endereço: Rua Luís Leite, 7, Centro, Amparo – SP