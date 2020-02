Museu de História Natural tem candidatura aprovada em cadastro do Estado

O Museu de História Natural de Itapira museu teve a sua candidatura deferida no Cadastro Estadual de Museus de São Paulo (CEM-SP), um instrumento de política pública elaborado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio da atuação do Grupo Técnico de Coordenação do Sistema Estadual de Museus, que visa estabelecer padrões normativos para o setor museológico e sistematizar as informações sobre os museus em território paulista, identificando suas condições estruturais e atuando de forma dialógica para sua qualificação.

Com a aprovação, o Museu de História Natural de Itapira está entre o seleto grupo de museus do Estado de São Paulo que teve seu cadastro deferido no sistema.

O processo de avaliação do Cadastro Estadual se deu através de entrega de documentação e vista de aferição, in loco, realizado pela equipe do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP) em dezembro do ano passado.

Aderindo ao CEM-SP as instituições museológicas paulistas terão acesso a ações de formação e capacitação definidas a partir das necessidades específicas e conjunturais de cada região.

O cadastro também permitirá que as instituições possam realizar ações integradas visando a promoção da articulação territorial ou temática entre os museus de mesma tipologia.

Os museus submetidos ao cadastro também receberão uma identificação que atestará publicamente a estruturação da instituição nos parâmetros exigidos para um museu paulista, contribuindo para sua valorização pública e reconhecimento frente à comunidade.

Além disso, os museus cadastrados ainda terão um diferencial na análise de propostas de projetos que visam o acesso às principais fontes de financiamento cultural disponibilizadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, os Editais ProAc Museus e ProAc ICMS.

Segundo Luiz Fernando Mizukami da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o número de museus mapeados do Estado de São Paulo é decorrente do diagnóstico feito nos anos de 2009-2010.

São 415 museus em 190 municípios. Em 2015, considerando os dados enviados pelas representações regionais, o número de museus no Estado de São Paulo subiu para 500.

Em consulta ao sistema, 28 instituições estão cadastradas e 31 instituições estão em processo de estruturação museológica. Iniciaram o processo de adesão ao cadastro 136, mas não tiveram o processo finalizado.

Museu reabre para visitações

Após três meses fechado por motivo da reforma no telhado, o Museu de História Natural de Itapira reabriu suas portas no dia 9 de fevereiro. Contando com um rico acervo zoológico regional, o museu é referência na região.

As visitações no local podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h20 e das 13h00 às 17h20. Aos domingos funciona das 9h00 às 12h00. A entrada é franca.

Escolas ou instituições que desejam fazer agendamento podem entrar em contato pelo telefone (19) 3843.4317 ou pelo site www.museusitapira.com.br.