Museu do Artista sai do plano virtual e faz exposição no Castro Mendes De 10 a 26 de fevereiro, público pode conferir presencialmente 23 obras de 16 artistas; entrada gratuita

O Teatro Municipal Castro Mendes recebe, de 10 a 26 de fevereiro, a segunda edição do Museu do Artista com 23 obras de 16 artistas. A abertura da mostra será nesta sexta-feira, às 19h30. A entrada é gratuita. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O Museu do Artista é um museu virtual fundado em tempos de pandemia pela artista plástica e curadora AndrezZa Kniff com o intuito de ajudar artistas de todas as linguagens e suas diversidades culturais, dando força e visibilidade divulgando suas obras, as quais foram tão afetadas pelo isolamento principalmente sem suas exposições físicas.

O objetivo do Museu do Artista também é levar a arte ao público em vários locais, tornando a arte mais acessível e incentivando a cultura em nosso país. Em março de 2022, saiu do virtual e vem realizando mostras de arte pelo Estado de São Paulo.