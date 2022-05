Música eletrônica ganha destaque com a presença de quatro DJs na grade da Festa do Peão de Americana

Uma edição histórica e inesquecível. Isso é o que o público pode esperar na 34ª edição da Festa do Peão de Americana que começa em um mês! Após dois anos impossibilitada de realizar o festival, Americana ressurge trazendo sua melhor versão.

Os shows, claro, são sempre muito aguardados. Fãs de todo o estado esperam pelo momento de curtir o artista de pertinho e, uma das características do evento, é ter o palco localizado em uma posição estratégica onde, de qualquer lugar, é possível assistir a apresentação.

O destaque, nesta edição, fica para a cena eletrônica, com a presença de quatro DJs na grade: Alok, Dennis DJ e os estreantes, Pedro Sampaio e DJ Sevenn.

O primeiro a subir ao palco de Americana é Pedro Sampaio. O show será no domingo, 12 de junho. Na data também se apresenta Luan Santana. Pedro Sampaio soma números astronômicos nas plataformas de distribuição digital. São quase 10 milhões de ouvintes apenas no Spotify. O DJ também é um grande colecionador de hits. “Galopa” acumula quase 140 milhões de streams. “Dançarina”, 97 milhões e, “No Chão Novinha”, em parceria com Anitta, 68 milhões.

Na quarta-feira, 15 de junho, véspera de feriado de Corpus Christi, é a vez do aclamado Dennis DJ. A apresentação do artista é sempre muito aguardada e, desde a primeira vez que apresentou seu set na Festa, deixou saudades com o “Baile do Dennis”. A frente do tempo, Dennis é o responsável pelos remix “Deixa de Onda”, “Sou Teu Fã”, “Tem Café”, “Medley da Gaiola”, “Malandramente” e “Só Você”. Já os feats. dispensam comentários: Tierry, Bruno e Marrone, Felipe Araújo, Xand Avião, Luan Santana, Gusttavo Lima são apenas alguns deles.

No dia de Alok a expectativa é de sold out. Mais do que somar números surpreendentes, Alok emplacou um hit mundial. Quem nunca ouviu “Here Me Now”? A música de Marcos Zeeba recebeu o remix de Alok em parceria com Bruno Martini para ocupar a vigésima posição da Billboard. Ano passado, Alok atingiu a quarta posição do ranking “melhores DJs do mundo” pela revista britânica DJ Mag. Os shows, sempre cheios de energia, reservam espaço para os efeitos visuais de tirar o fôlego.

O californiano Sevenn, estreante em Americana, promete um show impecável no disputado segundo sábado de Festa, dia também de Jorge e Mateus, Gustavo Mioto e Zé Neto e Cristiano. Influente na música eletrônica, é figura marcante nos mais importantes festivais do mundo, incluindo Tomorrowland, Ultra Music Festival e Lollapalooza. Já nas colaborações, tem papel fundamental ao lado de artistas como Tiësto e Gucci Mane no hit “Boom”, e Alok, em músicas como “Byob”, “The Wall” e “Symphonia”.

Escolha o melhor dia e faça parte dessa festa!

Os ingressos para a 34ª edição da Festa do Peão de Americana já estão a venda em www.totalacesso.com/, no Clube dos Cavaleiros de Americana ou em um dos pontos de venda relacionados em www.festadopeaodeamericana.com.br

* Credenciamento de imprensa em: https://www.festadopeaodeamericana.com.br/imprensa.html

Serviço:

34ª Festa do Peão de Americana

Local: Parque de Eventos CCA

Endereço: Entrada pela Rodovia Anhanguera, KM 121. Caminho de Servidão, 245 – São Sebastiao, Americana, SP.

Shows:

10/06 (sexta) Henrique & Juliano / Barões da Pisadinha / Guilherme e Benuto

11/06 (sábado) Gusttavo Lima / Edson e Hudson / César Menotti & Fabiano

12/06 (domingo) Luan Santana / Pedro Sampaio

15/06 (quarta) Cabaré (Leonardo e Bruno & Marrone) / Dennis DJ

Juan Marcus e Vinicius (Lounge/Americana Hall)

17/06 (sexta) Maiara & Maraísa / Alok / Hugo e Guilherme

18/06 (sábado) Jorge & Mateus / Zé Neto & Cristiano / Gustavo Mioto / Dj Sevenn

19/06 (domingo) Chitãozinho & Xororó tour ‘Evidências

Ingressos: https://www.totalacesso.com/ ou no Clube dos Cavaleiros de Americana