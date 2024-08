Músico Caçulinha Falece aos 86 Anos

O músico Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, falece hoje aos 86 anos. O talentoso artista estava internado há 10 dias em São Paulo, onde se recuperava de um infarto.

Caçulinha teve uma carreira brilhante e inesquecível, marcada por sua habilidade no acordeão e sua longa trajetória na televisão e na música popular brasileira. Nascido em Piracicaba, São Paulo, ele começou sua carreira ainda jovem, seguindo os passos de sua família de músicos. Ao longo dos anos, se tornou uma figura querida e respeitada no meio artístico, conhecido por seu talento e carisma.

Ele foi uma presença constante em programas de TV, especialmente ao lado de grandes nomes da música e do entretenimento brasileiro. Sua parceria com Silvio Santos, na década de 1970, e posteriormente com Faustão, no Domingão do Faustão, solidificou sua imagem como um dos músicos mais populares do país.