MUTIRÃO CONTRA A DENGUE VISITA MAIS DE 800 IMÓVEIS NO CRUZEIRO DO SUL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado, dia 2 de maio, mais uma importante ação de combate à dengue na região do bairro Cruzeiro do Sul. O mutirão mobilizou equipes ao longo de todo o dia, com visitas domiciliares e orientações à população para eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Ao todo, 814 imóveis foram trabalhados durante a ação. Desse total, 519 residências foram vistoriadas, enquanto 263 estavam fechadas, 24 tiveram acesso recusado e oito estavam desocupadas. Durante as inspeções, foram identificados 15 focos de dengue e coletadas 13 amostras de larvas, que serão analisadas pelas equipes de vigilância.

As visitas incluíram a verificação de quintais, garagens e áreas externas, além da remoção de recipientes com água parada. Os moradores também receberam orientações sobre medidas preventivas, como manter caixas d’água fechadas, limpar calhas regularmente e descartar corretamente materiais que possam acumular água.

A Secretaria de Saúde reforça que a participação da população é essencial no enfrentamento às arboviroses. “Permitir a entrada dos agentes e adotar cuidados simples no dia a dia são atitudes fundamentais para reduzir os riscos de proliferação do mosquito. O município segue promovendo novas ações em outras regiões, conforme o monitoramento epidemiológico, com o objetivo de ampliar a prevenção e proteger a saúde da população”, informa a secretaria.

Foto: divulgação