JAGUARIÚNA DEBATE ‘CULTURA VIVA’ NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

Em encontro aberto a todos os interessados no tema, Jaguariúna realiza na próxima terça-feira, dia 5 de maio, às 19h, no Espaço Azul – localizado dentro do Parque Santa Maria – o “Fórum Municipal da Cultura Viva”.

O Cultura Viva é uma política pública do Governo Federal do Brasil que criou a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), coordenada pelo Ministério da Cultura, e tem como objetivo reconhecer, fortalecer e fomentar iniciativas culturais de base comunitária em todo o país, como Pontos de Cultura – grupos, coletivos ou entidades culturais que desenvolvem ações contínuas em suas comunidades.

A iniciativa, do Ministério da Cultura, conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.