Mutirão de ações de cidadania marca manhã de sábado no CIC Vida Nova O evento contou com a presença do prefeito de Campinas, Dário Saadi 27/03/2023 – 10:16

Um verdadeiro mutirão de serviços voltados à população tomou na manhã de sábado, dia 25, o CIC (Centro de Integração da Cidadania) Vida Nova. A unidade recebeu o Programa Assiste Campinas, que tem como objetivo facilitar o acesso da população a informações e serviços da Prefeitura e de outras entidades. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e do Rotary Club de Campinas. O evento contou com a presença do prefeito de Campinas, Dário Saadi.

“A boa recepção da população mostra o sucesso que essa iniciativa representa. É necessário levar aos que precisam serviços importantes e essenciais como vemos aqui”, afirmou o prefeito. Para Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a ação evidencia o compromisso da gestão em promover o bem-estar e garantir direitos da população dos territórios de Campinas.

Entre os serviços oferecidos estavam agendamento para emissão de RG, atendimento do Procon, inscrições para cursos, orientações jurídicas, oferta de vagas de emprego, informações sobre o Programa de Ensino Comunitário, testes rápidos de HIV e sífilis, vacinação para adultos, cadastro social e orientações sobre amamentação.

O evento também apresentou atividades culturais e esportivas, como capoeira, defesa pessoal e ritmos funcionais. Diversos departamentos municipais, como o Departamento de Operações de Assistência Social (DOAS), Departamento de Direitos Humanos (DDH), Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DSAN), COHAB/SEHAB e Vigilância em Saúde, estiveram presentes para fornecer informações e orientações à população.

O Procon Campinas também participou da ação, disponibilizando orientações sobre direitos do consumidor, registro de reclamações e denúncias, abertura de processo e entrega de materiais educativos.

O Programa Estadual Cidadania Itinerante ofereceu serviços como agendamento de RG, emissão de 2ª via de certidões, atestado de antecedentes criminais, pedido de emissão de Carteira de Trabalho Digital e entrada no Seguro Desemprego, entre outros.

Instituições de ensino como a Faculdade de Direito da PUC-Campinas, UniMetrocamp e Mackenzie participaram do evento, oferecendo apoio jurídico e comunitário. Orientações da Marinha do Brasil e do Grupo de Escoteiros sobre como ingressar nessas instituições também foram disponibilizadas.

A Emdec realizou atividades educativas relacionadas ao trânsito, enquanto o Corpo de Bombeiros expôs seus equipamentos e ofereceu orientações gerais. A Sanasa também apoiou o evento.