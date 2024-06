Mutirão de emprego, organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, terá mais de 500 vagas

Mutirão acontece neste sábado (08), no Ginásio Maurício Sia; interessados devem atualizar cadastro no PAT até sexta (07)

Está chegando o 2º Mutirão Emprega Já. A ação, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, reunirá mais de 500 vagas de emprego em empresas do município e região.

O evento acontece neste sábado (08), das 8h às 14h, no Ginásio de Esportes Maurício Sia.

De acordo com o prefeito Lucas Sia (PL), o mutirão proporcionará uma experiência diferenciada aos candidatos, oferecendo a oportunidade de apresentar currículos e se candidatar a vagas de emprego em diferentes empresas ao mesmo tempo.

“Mais uma vez, estamos unindo esforços para conectar os nossos talentos locais com as oportunidades de trabalho que existem em nosso município e na região. Será uma ótima oportunidade para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, para quem deseja mudar de área ou até mesmo para quem está começando a carreira”, frisou Sia.

COMO VAI FUNCIONAR

A secretária de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni explica que, com os representantes das empresas disponíveis em mesas estrategicamente distribuídas pelo ginásio, os participantes terão a chance de dialogar diretamente com os recrutadores, tornando o processo de seleção mais ágil e eficiente.

Para garantir uma participação tranquila no evento, os candidatos devem retirar uma senha de acesso. A distribuição terá início às 7h na entrada do local e se estenderá até às 10h, permitindo que todos tenham a oportunidade de se organizar adequadamente.

Os interessados devem levar várias cópias do currículo, documentos pessoais e comprovante de endereço. É importante ressaltar que o Mutirão Emprega Já é exclusivo para os moradores de Artur Nogueira.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

O evento também oferecerá oportunidades de qualificação profissional aos participantes. Empresas municipais que promovem cursos e capacitações estarão presentes no evento, disponibilizando informações sobre seus programas e oferecendo descontos especiais para os munícipes interessados em se inscrever.

ATUALIZAR CADASTRO NO PAT

Antes do dia do Mutirão, é necessário que os candidatos atualizem os cadastros no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) até o dia 07 de junho. Essa etapa é essencial para garantir que as informações estejam corretas e atualizadas, facilitando assim o processo de seleção pelas empresas participantes.

O PAT está alocado no Poupatempo, na Rua Alice Pereira Mansur, 561, Centro. Os candidatos também podem fazer a atualização na Prefeitura (Sala 68), localizada na Av. XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto.