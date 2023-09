Mutirão de Ultrassom com Agendamento Fechado em Engenheiro Coelho

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo um mutirão de ultrassom com agendamento fechado. A secretaria realizou uma triagem e identificou os pacientes com maior prioridade para os exames.

Nos próximos dois sábados, dias 23 e 30 de setembro, já estão agendados 45 exames para o dia 23/09, e uma nova leva com 30 pacientes fará os exames no dia 30/09, no Centro de Especialidades, localizado na Rua Pastor Octávio Scholl, 103, no centro da cidade. É crucial enfatizar que, se você é um desses pacientes, seja consciente e compareça para realizar o exame, pois a sua saúde é um bem precioso.

Equipe de Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Engenheiro Coelho