Na RMC, Alimentação cria 294 vagas em setembro, enquanto Alojamento tem saldo negativo de 15 empregos

Setores acumulam 3.586 novas contratações em 2023

Os setores de Alimentação (bares, restaurantes e atividades ligadas a alimentação fora do lar) e Alojamento (hotéis) dos municípios que formam a Região Metropolitana de Campinas (RMC) tiveram, em setembro, saldo positivo de 279 empregos com carteira assinada. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Isoladamente, a Alimentação foi responsável pela geração de 279 empregos, revertendo o desempenho de agosto, enquanto os hotéis, que no mês anterior fecharam no positivo, em setembro teve saldo negativo (15 vagas fechadas).

Juntos, Alimentação e Hospedagem admitiram 3.162 pessoas com carteira assinada em setembro e demitiram 2.883, com saldo de 279 empregos. O maior número de contratações foi em Campinas (saldo de 139), seguida por Indaiatuba (79), Sumaré (51) e Americana (49). Do outro lado, Hortolândia (-22) e Holambra (-14) apresentaram os piores resultados no mês.

“Vemos com otimismo o crescimento no número de contratação em setembro, quando houve uma reversão dos dados de agosto, voltando aos índices normais dos meses anteriores, de saldo positivo”, avalia o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Regional Campinas, Matheus Mason. “Mas o alto volume de demissões e contratações tem impactado negativamente o setor, com muito turnover, pessoal entra e saí bastante e isso aumenta o custo da operação”, acrescenta.

Vanderlei Costa, presidente do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CRC&VB) diz que essa oscilação mensal do setor hoteleiro é algo natural, até porque os hotéis estão em ritmo acelerado desde o ano passado. “Se olhamos o setor, em setembro tivemos uma taxa de ocupação média de 61,94%, uma das mais altas em todo o Brasil para o mês, com tendência de aumentar ainda mais até o final do ano, o que leva a novas contratações”.

ACUMULADO NO ANO

Em 2023 – janeiro a setembro -, os setores alimentação fora do lar e hotelaria acumulam um saldo de 3.586, mostrando resiliência em relação ao mercado de trabalho, sendo os segmentos com maior número de contratações na região. Porém, existe uma grande preocupação quanto à mão de obra.

“Vemos que mercado está contratando bem, mas está com dificuldade de reter os funcionários, o que é, hoje o maior desafio para bares e restaurantes”, explica o presidente da Abrasel Regional Campinas.

Costa segue na mesma linha de raciocínio. “A maioria dos hotéis da Região Metropolitana de Campinas têm vagas para serem preenchidas, em grande quantidade, mas enfrentam dificuldade pela falta de mão de obra especializada”.