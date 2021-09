NASCENTE DE MOGI MIRIM É SINALIZADA COM FOCO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

A nascente modelo de Mogi Mirim fica localizada no bairro Linda Chaib

Neste mês de setembro, a Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente de Mogi Mirim sinalizou a nascente modelo do Município.

A nascente modelo de Mogi Mirim fica localizada no bairro Linda Chaib (Zona Leste), próximo à rua Janete Clair. Ela está envolta por vegetação nativa, que compreende várias espécies.

Uma nascente se caracteriza pelo afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade, ou seja, é o local onde a água subterrânea atinge a superfície e dá início a um curso d’água. O ponto onde a água aflora é também chamado olho d’água, mina, fonte, bica ou manancial.

Uma nascente é considerada ‘modelo’ por estar protegida por vegetação nativa preservada, conhecida como “mata ciliar”. Devem ser mantidas as Áreas de Preservação Permanentes (APPs) em um raio de 50 metros ao redor das nascentes e “olhos d’água”, ainda que sequem em alguns períodos do ano.

A ação de sinalização da nascente modelo é um dos itens que compõem o Programa Município VerdeAzul, do governo do Estado de São Paulo, do qual Mogi Mirim participa. O programa tem como interlocutores locais, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Oberdan Quaglio Alves, e as assessoras Tanyra Amaral e Caroline Zaniboni.