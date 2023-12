NATAL DE SONHOS E ESPERANÇA 2023 – ENGENHEIRO COELHO

A Prefeitura de Engenheiro Coelho preparou um Natal especial para você e sua família, unindo a magia do Natal às secretarias de Cultura, Assistência Social e Fundo Social. Nossa cidade ganhou um colorido especial com luzes espalhadas pelas praças e avenidas.

NATAL DE SONHOS E ESPERANÇA.

Dia 20/12, a partir das 18h, na Cidade Universitária perto do Unasp, teremos brinquedos infláveis para as crianças, a CARRETA DA ALEGRIA e a chegada do Papai Noel com guloseimas.

No sábado, 23/12, a partir das 17h, na Praça Francisco Ribeiro de Souza Filho, no bairro Luiz Faverio, teremos mais diversão! Brinquedos infláveis, CARRETA DA ALEGRIA, cabine fotográfica, pipoca, algodão doce e a chegada do Papai Noel com mais guloseimas deliciosas!

Lembrando que todos os brinquedos e atividades são gratuitos.

Venha fazer parte deste momento incrível e espalhar a alegria do Natal com a gente! Não perca essa festa!