Natal Luz em Santo Antônio de Posse – Magia e Diversidade de atrações

Santo Antônio de Posse se prepara para entrar no clima natalino com a chegada do Papai Noel, marcando o início do Natal Luz 2023. O evento, promovido pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Departamento de Cultura e Turismo, promete encantar moradores e visitantes com uma programação repleta de atividades gratuitas para toda a família.

A magia começa no dia 30 de novembro, às 18h, na Feira da Lua, com a esperada chegada do Papai Noel à Praça da Matriz. O Bom Velhinho traz consigo a mensagem de um Natal cheio de amor, paz e esperança.

Além da chegada do Papai Noel, a programação do Natal Luz contará com uma variedade de atrações para todas as idades. No dia 7 de dezembro, às 19 horas, a academia Boa Forma apresentará um coral natalino, enchendo a cidade com melodias festivas. Já no dia 9 de dezembro, será a vez da apresentação de Black Music, prometendo uma experiência musical envolvente e animada.

O destaque musical do evento acontecerá no dia 14 de dezembro, às 19 horas, com um concerto imperdível: “Clássicos Roupa Nova” com a Orquestra Municipal de Metais e Percussão. Uma oportunidade única para os amantes da música desfrutarem de um espetáculo que une clássicos do Roupa Nova com a habilidade e maestria da orquestra.

O encerramento do Natal Luz está marcado para o dia 22 de dezembro, às 19 horas, com apresentações humorísticas que prometem arrancar risadas e marcar o encerramento da temporada festiva. Além disso, há uma tão aguardada premiação do concurso de decoração natalina.

A programação oferecida e gratuita do Natal Luz de Santo Antônio de Posse é uma oportunidade para a comunidade se reunir, celebrar o espírito natalino. Com a presença do Papai Noel, apresentações culturais e uma variedade de eventos, a cidade se transformará em um verdadeiro cenário mágico, enchendo os corações de todos com a alegria do Natal.