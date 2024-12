Natal Mágico de Holambra: Semana terá atrações musicais de diversos gêneros

O Natal Mágico de Holambra entra em seu terceiro fim de semana com apresentações musicais para diversos tipos de público, com gêneros variados como samba e pagode, sertanejo e coral (confira abaixo). Todas as atividades são gratuitas e abertas a moradores e visitantes.

O evento segue até o dia 22 de dezembro. Além das atrações no palco da Praça dos Pioneiros, e das Paradas Natalinas, repletas de enfeites, flores e personagens, locais como o Deck do Amor, a Praça dos Coqueiros e a Torre do Relógio receberam diversas peças decorativas. O portal principal conta com uma árvore de Natal de 15 metros de altura e, este ano, o entorno da Lagoa e a Praça da Nossa Prainha receberam iluminação especial. A decoração da cidade possui ainda 4 mil unidades de cascatas de luz, mais de 140 quilômetros de cordões de LED instalados em troncos e galhos de árvores da região central, além de 40 guirlandas iluminadas.

Diversos setores mobilizados para o Natal Estão programadas diversas ações por toda a cidade durante o mês de dezembro. O comércio contará com iluminação e decoração especial, com diversos cenários instagramáveis e muitos restaurantes comercializarão pratos típicos especiais para celebrar a data.

Natal de Holambra by Expoflora Além da festividade natalina desenvolvida pela Prefeitura, a cidade conta com o Natal de Holambra – evento promovido pela iniciativa privada no Parque da Expoflora até 22 de dezembro. Somadas, as iniciativas devem transformar a Capital Nacional das Flores em um dos destinos natalinos mais concorridos de São Paulo. Moradores da cidade, mediante apresentação do Cartão Cidadão válido e emitido até 31 de outubro, terão direito a uma entrada gratuita por dia. Menores de 15 anos só terão acesso ao local acompanhados dos pais ou responsáveis.

Confira a programação do Natal Mágico de Holambra:

Sexta-Feira, 13 de Dezembro

20h Coral em Libras do Projeto Villa Musical

21h Thiago e Marconi

Local:Praça dos Pioneiros

Sábado, 14 de Dezembro

19h Parada de Natal – Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal.

20h30 Coral Municipal de Cosmópolis

21h Grupo Pura Opção

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 15 de Dezembro

19h Parada de Natal – Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal.

20h30 Orquestra de Viola Caipira de Holambra Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-Feira, 20 de Dezembro

20h Dinho Anicetto

21h Rustic Brothers Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 21 de Dezembro

19h Parada de Natal – Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal.

20h30 Orquestra de Flautas Doces de Holambra -21h30 Rock Flowers Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 22 de Dezembro

19h Parada de Natal – Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal.

20h30 Unique Moments Banda Local: Praça dos Pioneiros

*Programação sujeita a alterações