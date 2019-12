Natal Solidário leva presentes a mais de 2.000 crianças holambrenses

Mais de duas mil crianças participaram no último domingo, dia 22 de dezembro, da 7ª edição do Natal Solidário promovido pelo Fundo Social de Holambra. O evento, aberto com a chegada do Papai Noel, aconteceu no gramado do Estádio Municipal Zeno Capato.

A distribuição de presentes, feita por voluntários da Prefeitura, contemplou pequenos de 0 a 10 anos de idade, alunos da rede municipal ou beneficiários de programas sociais da cidade. Para os meninos, bolas de futebol ou carrinho. Para as meninas, bolas ou bonecas. Os mais novos receberam bolas mais leves estampadas com personagens infantis.

Depois de receberem os presentes, as crianças seguiam até uma tenda enfeitada onde o bom velhinho, personagem mais concorrida da festa, dava balas amparado por seu duende ajudante e posava para fotos.

Para o prefeito Fernando Fiori de Godoy, que acompanhou a festividade ao lado do vice-prefeito Fernando Capato, o Natal Solidário “é um momento sempre muito especial”. “É sempre uma emoção muito grande dividir essas horas com centenas de famílias de Holambra, sobretudo com as crianças. São sorrisos que renovam nossas energias e nos enchem de esperança e de alegria”, disse.

A primeira-dama Diva de Souza Godoy, presidente do Fundo Social, integrou a equipe que se dedicou à entrega dos presentes. “Ficamos muito felizes de poder, de alguma forma, levar um pouco da magia do Natal às crianças. Temos muito orgulho do Natal Solidário e dessa grande festa”.