Nesta sexta-feira (12), a Primeira Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, realizou um almoço especial em homenagem ao Dia das Mães para os membros do Clube da Terceira Idade “Laços de Amizade”. O evento comemorativo foi organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, sendo coordenado pela Presidente do Fundo e Primeira Dama, Sra. Isabel Teixeira Felisbino, com assessoria de Ângela Sales e apoiadores do Clube, proporcionando uma tarde de muitas homenagens e entretenimento. O almoço aconteceu na Sede do ‘Clube Laços da Amizade’, localizado na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, antigo ‘Bosquinho’, reunindo membros da terceira idade, familiares, autoridades, convidados, e contou com a presença do Prefeito Junior Felisbino. Durante o evento houve sorteios, música ao vivo, baile com sucessos populares de várias épocas, e emocionantes homenagens às mães, marcado pelas entregas de flores.

A Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, aplicou as vacinações contra a Influenza nos profissionais e alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Os atendimentos ocorreram na terça-feira (09), efetivados na sede da APAE- Cosmópolis, localizada na Rua Antônio de Souza Peres, 117, Jardim Planalto, priorizando as necessidades especiais dos alunos.

A ação garantiu as vacinações de 20 funcionários da associação e 57 alunos atendidos pela APAE.

As vacinações protegem os profissionais e alunos, pois evita doenças imunopreveníveis.

✔️Campanha de vacinações em Cosmópolis

A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Cosmópolis, recomenda aproveitar a oportunidade da Campanha de Vacinação Contra a Influenza para atualizar a situação vacinal.

As vacinações estão disponíveis em todas as unidades de saúde com salas de vacinação, no horário das 08h às 15h30, de segunda a sexta-feira.

Nas UBS: Jardim de Fáveri, UBS/PSF Andorinhas, UBS/PSF Beto Spana, UBS/PSF Vila Cosmos, PSF Henrique Scursoni Neto, PSF Sidney Alves Aranha ‘Tide’.