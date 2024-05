Neste domingo, 19 de maio, tem edição do passeio “Saudade e Suas Vozes”

Crédito: Divulgação

Evento faz parte da agenda da 22ª Semana de Museus. Atividade é gratuita, com sugestão de doação para o SOS Rio Grande do Sul

O Cemitério da Saudade, em Campinas, recebe neste domingo, 19 de maio, às 17h, mais uma edição do passeio “Saudade e Suas Vozes”. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e faz parte da agenda da 22ª Semana de Museus. É gratuito e as inscrições devem ser feitas no link: https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/2024-tours-da-22o-semana-museus-campinas-19052024-tour-saudade-suas-vozes.

Os participantes ouvirão histórias sobre milagreiros do cemitério, como Maria Jandira e os três anjinhos, e também sobre personagens importantes da história da cidade que estão sepultados no campo santo, como Francisco Glicério, Mário Gatti, Vieira Bueno e Hércules Florence, um dos inventores da fotografia. Haverá também história sobre arte tumular, especialmente sobre os artistas Lélio Coluccini e Marcelino Velez. O historiador Cridinei Gabriel falará sobre como o Cemitério da Saudade se tornou uma das necrópoles mais relevantes do País.

É obrigatório o uso de calçados totalmente fechados, de calças compridas e de repelente de mosquitos/insetos. O tempo estimado da visita é de 2h30, com percurso de 3,8 km.

O evento é gratuito, mas com sugestão de doação para o SOS Rio Grande do Sul pela chave pix: CNPJ: 92.958.800/0001-38

Serviço

Saudade e Suas Vozes

Data: 19/05 (domingo)

Concentração: 16h45

Início: 17h

Endereço: em frente ao Portão do Cemitério da Saudade de Campinas – Praça Voluntários de 32 – Swift.

Gratuito