Neste fim de semana tem a 4ª rodada da Copa de Futebol Amador de Holambra

Depois de mais uma etapa com muitos gols, a bola volta a rolar neste sábado e domingo, dias 6 e 7 de novembro, pela Copa de Futebol Amador de Holambra. A 4ª rodada será aberta por Grêmio e Jack Flores no Estádio Municipal Zeno Capato. As partidas são liberadas para público e a entrada é gratuita. Confira os resultados da 3ª rodada e os jogos deste fim de semana: Resultados da 3ª rodada Vila Nova 6×1 Nacional Real Conquista 1×2 CRB Jack Flores 5x 0 Santa Cruz Clube 3 x 2 Juventude Figueirense 1 x 1 Galáticos Los Hermanos 0 x 0 Bar Sem Lona Grêmio Holambra 1 x 0 Galunáticos Resenha 1 x 3 Imigrantes Partidas da 4ª rodada Sábado, 6 de novembro, às 16h: Grêmio Holambra x Jack Flores (Estádio Municipal) Sábado, 6 de novembro, às 18h: Imigrantes x Clube (Estádio Municipal) Domingo, 7 de novembro, às 8h45: Bar Sem Lona x Vila Nova (Estádio Municipal) Domingo, 7 de novembro, às 10h30: Los Hermanos x Real Conquista (Estádio Municipal) Domingo, 7 de novembro, às 8h30: Santa Cruz x Figueirense (Palmeiras) Domingo, 7 de novembro, às 10h30: CRB x Nacional (Palmeiras) Domingo, 7 de novembro, às 8h30: Mercenário x Resenha (Fundão) Domingo, 7 de novembro, às 10h30: Galunáticos x Galáticos (Fundão)