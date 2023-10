‘NO BAIRRO TEM CULTURA’ CHEGA COM DUAS EDIÇÕES ESPECIAIS DO DIA DAS CRIANÇAS

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, e de Saúde, promove no feriado prolongado de 12 de outubro, duas edições especiais do “No Bairro tem Cultura” do Dia das Crianças, juntamente com a inauguração da revitalização de quatro UBSs (Unidade Básica de Saúde) em diferentes regiões de Mogi Mirim.

Haverá brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, palhaçaria e atividades com o ICA. Entrada gratuita!

PROGRAMAÇÃO

DIA 13/10

8h – UBS. Aterrado

14h – UBS. Maria Beatriz

DIA 14/10

8h – UBS – Mogi Mirim II

14h – UBS. Parque do Estado II