No Centro de Mogi Guaçu: Populares Detêm Suspeito de Roubo a Transeunte

Da Redação

Equipe Policial Age Rápido e Coloca o Suspeito à Disposição da Justiça

Em uma noite movimentada no Centro de Mogi Guaçu, um episódio de roubo a transeunte chamou a atenção. A ação rápida da equipe policial e o apoio da comunidade resultaram na detenção do suspeito e em sua posterior apresentação à justiça.

A vítima, GABS, relatou às autoridades que foi alvo de um roubo, mas graças à intervenção de populares, o suspeito GGCS foi detido com a ajuda de F., J. e I.. O ocorrido levou à condução de todas as partes envolvidas até a Delegacia de Polícia (CPJ).

No CPJ, o delegado, após ouvir o depoimento das testemunhas e analisar as evidências, decidiu confeccionar o flagrante de roubo do BOPC, mantendo o GGCS à disposição da justiça para o acompanhamento das investigações.

Vale ressaltar que o suspeito detido nesta ocorrência também é o mesmo indivíduo que havia praticado um roubo em uma loja de celulares e acessórios na área central de Mogi Guaçu em 18 de setembro de 2023.